Ситуация на фронте сегодня 4 июля

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. ВСУ уничтожили 18 артиллерийских средств окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодец Харьковской области. Кроме того, зафиксировано 47 авиационных ударов и совершено 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие, активизировал диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

Это, в частности, Горск, Карповичи, Михальчина Слобода, Чайкино Черниговской области; Середина-Буда, Волковка, Мирополье, Рясное Сумской области и Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районе южнее Новоселовской Луганской области. Наши воины стойко держат оборону – отразили все атаки врага.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Одрадное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районах западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Берестовое, Веселое и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка Донецкой области. Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Клещеевка, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Авдеевка Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тонечко и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Макаровка и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Ровнополья Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Змиевка, Львов, Токаревка, Антоновка, Громадное, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 3 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. Кроме того, нашими защитниками было уничтожено 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 4 боеприпаса, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.