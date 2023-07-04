Ситуация на фронте сегодня 4 июля

Российские обстрелы

В течение суток противник нанес ракетный удар по жилым домам города Первомайский Харьковской области. Кроме того, нанес 35 авиационных ударов и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки враг совершил неудачные попытки проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил. Для прикрытия отхода ДРГ применил ствольную и реактивную артиллерию. В течение текущих суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

Это, в частности, Карповичи, Михальчина-Слобода Черниговской области; Середина-Буда, Волковка Сумской области и Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районе южнее Новоселовского Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отбили все атаки врага.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Веселое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Вместе с тем украинские воины, продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Хромовое, Ивановское, Часов Яр, Клещеевка, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении , под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Макаровка и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Ровнополье Запорожской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Змиевка, Львовское, Токаревка, Антоновка, Велетенское, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Происшествия

Во временно оккупированном населенном пункте Малоянисоль Донецкой области отмечено размещение подразделения российских оккупационных войск. Российские захватчики продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны.

Оккупанты почти постоянно употребляют алкогольные напитки и в нетрезвом состоянии издеваются над гражданскими жителями, наносят им телесные повреждения, занимаются мародерством.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 3 - по зенитно-ракетным комплексам, 1 - по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.