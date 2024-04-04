Ситуация на фронте сегодня 4 апреля

В Украине на фронте в течение суток произошло 65 боевых столкновений. Враг пытался прорвать оборону наших войск на трех направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом, враг нанес 6 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек, другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БпЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:

Самотоевка Сумской области;

Слобожанское, Волчанск, Голубовка, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Калиновое, Боровая Харьковской области;

Стельмаховка Луганской области;

Часов Яр, Андреевка, Нью-Йорк, Старая Николаевка, Торецк, Дружба, Керамик, Новокалиново, Очеретино, Уманское, Карловка, Семеновка, Новоселовка Первая, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Угледар, Старомайорское Донецкой области;

Малиновка, Орехов, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 14 атак в районах Белогоровки Луганской области; Спирного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клищеевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении военными отражено 15 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, юго-восточнее Водяного где враг, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 7 безуспешных атак позиций наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 артиллерийской системе, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ, 1 пункту управления БпЛА и 1 другому важному объекту противника.