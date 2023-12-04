Ситуация на фронте сегодня

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 45 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В ночь на 4 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и 21 БпЛА типа "Shahed-136/131". 16 вражеских дронов и управляемая ракета Х-59 уничтожены.

От авиационных ударов пострадали:

Серебрянское лесничество Луганской области;

Спорное, Клещиевка, Авдеевка, Новомихайловка Донецкой области;

Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 16 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Силы обороны успешно отразили 21 атаку противника в районах восточнее Новокалинового и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 8 атак.

На Шахтерском направлении в наши воины отразили атаку противника в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Работино. Также наши защитники отразили 3 атаки противника в районе Новопокровки Запорожской области.

Наступление ВСУ

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 по зенитно-ракетным комплексам и 2 по складам боеприпасов противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по тяжелой огнеметной системе залпового огня противника и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь".

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 332 040 военных.