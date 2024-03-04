Ситуация на фронте сегодня 4 марта

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

От авиационных ударов пострадали:

Лесное, Рожковичи, Дружба, Бобиловка, Кияница, Ямно Сумской области ;

; Волчанск, Большой Бурлук, Синьковка Харьковской области ;

; Надежда, Твердохлебово, Белогоровка Луганской области ;

; Новое, Терны, Богдановка, Предтечино, Дружба, Александрополь, Покровск, Новобахмутовка, Орловка, Уманское, Первомайское, Нетайлово, Курахово, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области ;

; Верхняя Терса, Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 80 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 416 800 военных.