Ситуация на фронте сегодня 31 августа

Российские обстрелы

В течение суток враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В течение суток состоялось 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Сосновка Черниговской области, Середина-Буда, Ромашково, Шалигино, Новая Слобода Сумской области и Волчанск, Хрипуны, Караичное, Малая Волчья, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Котляровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Боровая, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Верхнекаменское, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Богдановка, Ивановское, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области.

От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты, как Водяное, Богоявленка, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоданиловки, Работино, Орехова Запорожской области.

От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Лобково, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Станислав, Велетенское, Антоновка Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции противника.