Ситуация на фронте 30 сентября

Российские обстрелы

Сегодня ночью российские войска запустили около 40 ударных дронов "Шахед" в сторону территории Украины. 30 дронов были сбиты в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей. Всего враг нанес 8 ракетных и 71 авиационный удар, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенно не изменилась. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Россияне нанесли авиаудар в районе Галагановки Черниговской области. Кроме того, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенным пунктов, среди них Вильчики Черниговской области; Прогресс, Никитовка, Ястребщина, Кондратовка, Мирополье, Поповка, Александровка Сумской области, а также Лемищино Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар у Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

В Лиманском направлении от вражеских авиационных ударов пострадали населенные пункты: Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Веселое Донецкой области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов Невское, Белогоровку Луганской области и Спорное, Раздоловку, Диброву Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары вблизи Клещиевки, Андреевки, Нью-Йорка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных ограждений.

На Авдеевском направлении украинские военные успешно отразили атаки врага в районе Новоселовки, восточнее Степного и Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Тоненькое, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 9 атак в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов находились такие населенные пункты, как Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе Новодаровки Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоданиловка и Роботино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди которых Золотая Балка, Саблуковка, Змиевка, Одрадокаменка, Антоновка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери россиян за день

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 зенитно-ракетных комплексов и 9 артиллерийских средств противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения уже достигло 278 130 солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.