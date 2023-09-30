Ситуация на фронте 30 сентября

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновений. В общем, враг нанес 6 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Кроме того, сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Сейчас информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

Ситуация на фронтах

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Луганской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях противник совершил более 20 неудачных атак в районах Тоненького, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского Донецкой области. Также, безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Авдеевки Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение в районах Роботино и Вербового Запорожской области, успеха не имели.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 13 артиллерийских средств, склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.