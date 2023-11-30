Ситуация на фронте 30 ноября

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. Всего враг нанес 11 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

От авиационных ударов пострадали:

Синьковка, Петропавловка, Купянск, Куриловка Харьковской области ;

; Новомихайловка, Авдеевка, Новоукраинка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отбито 7 атак.

На Лиманском направлении наши воины отразили 24 атаки противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Ивановского и Андреевки Донецкой области, где украинские защитники отразили 4 атаки.

В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника неподалеку от Степного, Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 22 атаки.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 11 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты 5 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области. Также, украинские воины отбили 9 атак врага северо-западнее Вербового Запорожской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 327 580 военных.