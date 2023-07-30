Ситуация на фронте сегодня 30 июля

Украинские военные продолжают ведение наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях. При этом российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Запорожском и Херсонском направлениях, чтобы не допустить продвижения ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Атаки врага

В течение суток враг нанес четыре ракетных и 34 авиационных удара. В частности, применил четыре ударных дрона типа Shahed-136, все - уничтожены. Также РФ осуществила 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

В течение суток состоялось около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, пострадали Бучки, Гремяч Черниговской области; Порохонь, Сытное Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Западное, Кондрашовка и Купянск в Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спирного в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Клещеевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Орехово-Васильевка, Белокузьминовка, Григорьевка, Ивановское, Клищеевка и Константиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Керамик, Авдеевка, Водяное и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и Победы Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Острое и Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Осуществил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

Нанес авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Береговое и Велетенское Херсонской области.

Контрнаступательные действия

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Происшествия

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины, значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск, которые физически не успевают вывозить погибших из местных моргов. В частности, в городе Сватово Луганской области, территория городского морга переполнена телами погибших россиян. Их уже почти неделю оккупанты не вывозят. Поэтому в городе ощутимый невыносимый трупный запах.

В то же время, в городе Старобельск, захватчики принудительно переместили часть гражданского медицинского персонала из местных медучреждений в так называемые военные госпитали для оказания медицинской помощи раненым оккупантам. В результате чего местные жители пожилого возраста жалуются на отсутствие возможности получить хоть какое-то лечение.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские защитники уничтожили четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, а также два района сосредоточения личного состава оккупантов.

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