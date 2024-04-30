Ситуация на фронте 30 апреля

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

От авиационных ударов пострадали:

Леоновка Черниговской области ;

; Усок Сумской области ;

; Липцы, Веселое, Нескучное, Малая Волчья, Боровая Харьковской области и город Харьков;

и город Харьков; Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области ;

; Торское, Семеновка, Парасковиевка, Часов Яр, Константиновка, Архангельское, Калиновое, Новокалиново, Очеретино, Яснобродовка, Карловка, Новопокровское, Евгеновка, Воздвиженка, Александрополь, Макаровка, Старомайорское, Большая Новоселка и Урожайное Донецкой области ;

; Малая Токмачка Запорожской области ;

; Михайловка, Львовое, Крынки и Кизомыс Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на опасные направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 9 атак в районах населенных пунктов Берестового и Новосергеевки Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 13 атак, совершенных противником при поддержке авиации, в районах населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новое, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка, Орловка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 радиолокационных станциях противника.