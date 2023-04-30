Ситуация на фронте сегодня 30 апреля

"Сегодня противник нанес два ракетных удара по городам Краматорск и Константиновка. Также, в течение суток, нанес 15 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - сказано в сообщении.

В Генштабе напомнили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Республики Беларусь и в дальнейшем находятся определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах Российской Федерации.

В течение суток враг нанес:

авиационные удары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда Сумской области, повреждены частные дома;

совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Николаевка, Галагановка, Леоновка Черниговской области;

осуществил минометные и артиллерийские обстрелы Середина-Буда, Дружба, Бачевск Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Красное, Волчанск, Лошаково Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого соприкосновения, а именно: Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, Колодязи, Верхнекаменское, Спирное и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Дилиевка, Северное, Железное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Водяное и Первомайское.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов.

Среди них:

Времовка, Бурлацкое, Новоселка, Новополь Донецкой области;

Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области, а также город Херсон.

Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомыс Херсонской области.

"Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено более 20 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники стойко держат оборону", - пишут в Генштабе.

Местным больницам временно оккупированного Луганска все труднее справиться с растущим количеством раненых. Для лечения и реабилитации российских военных в город недавно из Московской области прибыла группа медицинских работников, в частности, хирурги. Официальная цель приезда - обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска.

В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в армию РФ жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день. Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек. Кроме того, в этом контексте, так называемое "МГБ" настаивает именно на кремации погибших в противовес захоронению.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, а также живой силы, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр оккупантов.