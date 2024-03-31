Ситуация на фронте 31 марта

Российские обстрелы

Российские захватчики в целом нанесли 23 ракетных и 61 авиационный удар по территории Украины, а также совершили 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Силами обороны была пресечена попытка проникновения ДРГ противника в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области.

Российские захватчики нанесли авиационные удары в районах н.п. Александровка Сумской области; Огурцово Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 н.п., среди них Буда-Воробьевская, Елине Черниговской области; Середина Буда, Лукашевка, Стариково Сумской области; Казачья Лопань, Лукьянцы, Терновая Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели. Враг нанес авиационные удары в районах н.п. Петропавловка, Котляровка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 н.п., в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении воины ВСУ отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Также оккупанты наносили авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское Харьковской области и Ямполевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области; Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 7 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Раздоловка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении бойцы ВСУ отразили 9 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Уманское, Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Бердичи, Уманское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Российские захватчики также наносили авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Острое, Максимилиановка, Константиновка, Урожайное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Малиновка, Полтавка, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

Ситуация на левобережье Днепра

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 2 атаки позиций Сил обороны на левом берегу Днепра.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Кизомис, Антоновка, Крынки, Понятовка Херсонской области.

Потери врага

Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделениями ракетных войск ВСУ были поражены 2 пункта управления БпЛА, 1 средство противовоздушной обороны, 1 станция РЭС и 1 артиллерийское средство захватчиков.

Ранее сообщалось, что согласно данным Генштаба утром 31 марта, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 650 оккупантов. Таким образом, общие потери РФ в Украине в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили 442 170 солдат.

Кроме того, бойцами ВСУ были уничтожены 15 танков, 20 боевых бронированных машин и 44 артиллерийских системы врага.