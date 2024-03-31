Ситуация на фронте 31 марта

В Украине на фронте в течение текущих суток зафиксировано 49 боевых столкновений. В Сумской области российская ДРГ пыталась прорваться в регион, а наибольшее количество вражеских атак остается на Новопавловском направлении.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ 31 марта.
Российские захватчики в целом нанесли 23 ракетных и 61 авиационный удар по территории Украины, а также совершили 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.
На Сиверском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Силами обороны была пресечена попытка проникновения ДРГ противника в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области.
Российские захватчики нанесли авиационные удары в районах н.п. Александровка Сумской области; Огурцово Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 н.п., среди них Буда-Воробьевская, Елине Черниговской области; Середина Буда, Лукашевка, Стариково Сумской области; Казачья Лопань, Лукьянцы, Терновая Харьковской области.
На Купянском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели. Враг нанес авиационные удары в районах н.п. Петропавловка, Котляровка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 н.п., в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области.
На Лиманском направлении воины ВСУ отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
Также оккупанты наносили авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское Харьковской области и Ямполевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области; Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 7 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.
Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Раздоловка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.
На Авдеевском направлении бойцы ВСУ отразили 9 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Уманское, Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Бердичи, Уманское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Российские захватчики также наносили авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Острое, Максимилиановка, Константиновка, Урожайное Донецкой области.
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Малиновка, Полтавка, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.
На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 2 атаки позиций Сил обороны на левом берегу Днепра.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Кизомис, Антоновка, Крынки, Понятовка Херсонской области.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Кроме того, подразделениями ракетных войск ВСУ были поражены 2 пункта управления БпЛА, 1 средство противовоздушной обороны, 1 станция РЭС и 1 артиллерийское средство захватчиков.
Ранее сообщалось, что согласно данным Генштаба утром 31 марта, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 650 оккупантов. Таким образом, общие потери РФ в Украине в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили 442 170 солдат.
Кроме того, бойцами ВСУ были уничтожены 15 танков, 20 боевых бронированных машин и 44 артиллерийских системы врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.