Ситуация на фронте сегодня 3 августа

За минувшие сутки, 2 августа, на фронтах произошло 44 боевых столкновения. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Вражеские атаки

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки РФ также нанесла удар иранскими БпЛА типа "Shahed". Украинская противовоздушная оборона уничтожила 23 ударных БПЛА.

Враг нанес 5 ракетных, 89 авиационных ударов и совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Волфиного, Степного Сумской области и Казачьей Лопани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Сеньковка, Карповичи, Нововасиловка Черниговской области; Волфине, Краснополье, Рожковичи, Старая Гута, Грабовское Сумской области и Тимофеевка, Ветеринарное, Охримовка, Петропавловка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки и Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Двухлетняя, Западное, Новомлынск, Фиголовка, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки и Спорного – Донецкой. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменском, Спорном и Торском Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Федоровки, Майского, Дружбы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Богдановка, Белая Гора, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

Артиллерийские обстрелы подверглись Новокалиново, Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Александрополь, Острое, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Макаровки. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Благодатное, Сторожево, Ровнополь и Зеленое Поле Донецкой области.

В Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационных ударов в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Белогорье, Гуляйполе, Железнодорожное, Пятихатки и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки и Антоновки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Веселое, Дудчаны, Днепровское, Тягинка, Львове, Кизомис и город Херсон.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Также нашими защитниками было уничтожено 9 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 3 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 средства противовоздушной обороны, 1 район сосредоточения личного состава и 2 состава.

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