Ситуация на фронте сегодня 29 сентября
Украинские бойцы продолжают вести наступление на двух направлениях, отбили более 10 атак россиян вблизи Марьинки и уничтожили станцию РЭБ противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
В течение суток состоялось 33 боевых столкновения. В общем враг нанес 5 ракетных и 38 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Ситуация на фронтах
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Бучки Черниговской области; Волфино, Яструбино, Кондратовка, Владимировка, Беловоды, Степок, Новодмитровка Сумской области, а также Казачья Лопань, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Тополя Харьковской области.
На Купянском направлении нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Комиссарово, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Сеньково Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Синьковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Копанков Харьковской области; Невского Луганской области; Спорного, Серебрянки Донецкой области.
От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Григорьевка, Выемка, Веселое, Приволье Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Богдановки Донецкой области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Васюковка, Григорьевка, Часов Яр, Белая Гора, Железное Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных заграждений.
На Авдеевском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области. Наши защитники отбили атаку врага в районе южнее Тоненького Донецкой области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Также наши защитники успешно отбили атаки врага в районе Новомихайловки Донецкой области.
Противник нанес авиационные удары возле Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов находились такие населенные пункты, как Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении нашими защитниками успешно отражена атака противника в районе западнее Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Большой Новоселки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Работино и Вербового Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Новодаровки, Работино, Новоданиловки, Орехова Запорожской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Степногорск Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар возле Ольговки Херсонской области.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов Херсонской области, среди которых Гавриловка, Республиканец, Николаевка, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.
Наступление ВСУ
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Потери врага
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс, 13 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 277 660 солдат.
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