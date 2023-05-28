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Ситуация на фронте сегодня 29 мая

Фото: актуальная постройка Генштаба (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. Украинские военные в течение суток отбили 18 вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

"По уточненной информации, в эти сутки, ночью, Российская Федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА "Shahed", 58 из 59 были уничтожены нашими защитниками", - сообщили в Генштабе.

В общем, в течение этих суток войска РФ нанесли 91 авиационный удар и совершили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой", - добавили в штабе.

Ситуация на фронтах

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

    В течение суток нанес авиационные удары в районах Кондратовки, Басовки, Могрицы, Мирополье и Славгорода Сумской области и Плетеневки и Волчанских Хуторов Харьковской области.

    Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Прогресс, Демьяновка, Мануховка Сумской области, а также Липцы, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки в Харьковской области.

  • На Купянском направлении противник в течение суток вел безрезультатные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области.

    Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

  • На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Ягодное Харьковской области; Сергеевка, Белогоровка Луганской области; Ивановка, Спирное, Рай-Александровка, Веселое Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменское и Спирное Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении в течение суток противник вел бесполезные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Васильевки и в направлении Ивановского.

    Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Предтечино, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк, Яблоновка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васильевка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка и Северное Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил.

    Нанес авиационные удары в районах Авдеевки, Водяного, Первомайского. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

  • На Марьинском направлении наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. Кроме того, вражеским обстрелам подверглась Победа Донецкой области.

  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

    Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногорск Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львовское, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 - по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс С-300, 3 пункта управления и склад боеприпасов противника.

Напомним, сегодня представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый объяснил, почему уменьшилась интенсивность боев на Бахмутском направлении.

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