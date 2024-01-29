Ситуация на фронте сегодня 29 января

Российские обстрелы

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 51 боевое столкновение. Враг нанес 6 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой и Музыковки Херсонской областей.

Также противник нанес 64 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Хатнее Харьковской области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 40 населенных пунктов, среди них Карповичи, Гремяч Черниговской области; Поповка, Степок, Грабовское Сумской области; Гурьев Казачок, Огирцево Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 7 атак у Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Кривошеевка Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Роздоловки Донецкой области.

Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Серебрянка, Спирное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки вблизи Ивановского Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 8 атак неподалеку Новобахмутовки, Авдеевки и еще 5 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Победа, Парасковиевка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака захватчиков севернее Приютного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Чаривне, Орехов, Работино Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Новокаиры, Садовое, Приднепровское Херсонской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня населенные пункты Республиканец, Крынки, Ивановка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлено 7 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

Потери врага

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.