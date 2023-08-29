Ситуация на фронте сегодня 29 августа

Вражеские атаки

За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки, Славгорода Сумской области и Ветеринарного Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Камень Черниговской области; Волфино, Бояро-Лежачие, Ободы, Середина-Буда, Новодмитровка, Поповка, Стукаловка Сумской области и Малая Волчья, Зибино, Охримовка, Ольховатка, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Кисловка, Колодяжное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Белогоровки Луганской области; Торского, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клещиевки, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Привиль, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Александро-Шультино, Торецк, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты: Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Водяное, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Пятихатки, Волшебное, Малые Щербаки, Каменское, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Ольговки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Садово, Станислав Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Принудительная паспортизация

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. В населенном пункте Чаплинка оккупационная администрация доказала местным жителям требование об обязательном получении паспортов России до 1 сентября этого года.

В случае невыполнения этого требования оккупанты угрожают конфискацией недвижимого имущества. Также, с 23 августа этого года оккупанты проводят рейды по выселению из жилья граждан без регистрации места жительства и присвоения их имущества.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, 1 - по пункту управления и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 средство противовоздушной обороны и 2 артиллерийских средства на огневой позиции противника.