Ситуация на фронте сегодня 29 июля
Российские войска пытаются наступать на трех направлениях, однако Силы обороны отражают попытки оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.
Атаки врага
В течение суток враг нанес 5 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Ситуация на фронте
В течение суток состоялось 24 боевых столкновения.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Николаевка Черниговской области; Старая Гута, Грабовское, Волфино Сумской области; Уды, Охримовка, Огирцево и Тихое Харьковской области.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Кондрашовка и Купянск Харьковской области.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Богдановка, Часов Яр, Ивановское и Белая Гора.
На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Первомайское, Карловка, Новокалиново Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Георгиевка Донецкой области.
На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макаровки и Старомайорского и обстрелял населенные пункты Отрадное, Благодатное, Макаровка, Ровнополь и Старомайорское Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова Запорожской области и Антоновки в Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малая Токмачка, Белогорье, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Токаревка, Антоновка, Михайловка Херсонской области.
Контрнаступательные действия
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
Потери врага
Авиация сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские защитники уничтожили один разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника.
Потери России в войне
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 390 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 245220 единиц живой силы.
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