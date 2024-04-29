Ситуация на фронте сегодня 29 апреля

Российские обстрелы

Всего враг нанес 4 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Леоновка Черниговской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Леоновка, Елине Черниговской области; Лукашенковское, Большая Березка, Ромашково, Веселовка, Угроиды, Степок и Покровка Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Новосергеевка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак, совершенных противником при поддержке авиации, в районе населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области; Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Раздолевка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка и Орловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Новопокровское и Евгеньевка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Архангельское и Сокол Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Парасковеевка и Александрополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Макаровка Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Белогорье, Роботино, Каменское Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Михайловка, Львове и Кизомыс Херсонской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Берислав, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка, Антоновка и Станислав Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 29 апреля, потери россиян в их войне в Украине составляют 1320 окупантов. Также украинские военные ВСУ уничтожили 44 автомобиля и 37 артсистем.

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