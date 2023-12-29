Ситуация на фронте сегодня 29 декабря

Силы обороны Украины сдерживают врага на Авдеевском направлении и продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 86 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки вечером российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа "Shahed-136/131". Нашей противовоздушной обороной уничтожено 18 ударных БПЛА. Также, в текущие сутки российские оккупанты нанесли ракетный и авиационный удары по Украине. Последствия атаки уточняются.

Авиационные удары получили: Петропавловка, Глушковка Харьковской области; Невское, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Колодцы, Ямполевка, Северск, Спорное, Переездное, Новобахмутовка, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 14 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 12 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины сдерживают врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 6 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 4 атаки южнее Новодаровки, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны, получил достойный отпор и отступил.

Потери врага

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 станции РЭБ, 2 зенитно-ракетных комплекса и 6 складов боеприпасов противника.