Ситуация на фронте сегодня 29 июня

Россияне пытаются атаковать на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях в Донецкой области, а украинские военные уничтожили 2 пункта управления оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российская Федерация продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора гражданского населения.
Сегодня противник применил 6 зенитных управляемых ракет С-300 по объектам гражданской инфраструктуры городов Запорожье и Чугуев.
Кроме того, в течение суток враг нанес 23 авиационных ударов, совершил около 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток состоялось около 22 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, это Карповичи и Тимоновичи Черниговской области и Середина-Буда, Зноб-Новгородское и Юнаковка Сумской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Кисловка и Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Роздоловки и Белогоровки. Нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Лимана и Роздоловки в Донецкой области.
Артиллерийским обстрелам подверглись более 5 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Роздоловка - Донецкой.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Бахмута. Нанес авиационные удары неподалеку Белой Горы и Дилиевки Донецкой области.
От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Часов Яр и Ивановское в Донецкой области.
На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы более 5 населенных пунктов, среди которых Степное, Авдеевка и Водяное Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка, а также Победы и Новомихайловки. В то же время, враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Невельского, совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
Под огонь, в частности, попали Невельское, Александрополь, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационные удары в районах Угледара, Золотой Нивы, Макаровки и Ровнополя Донецкой области.
Осуществил обстрелы около 10 населенных пунктов, среди которых Пречистовка, Угледар, Золотая Нива и Благодатное в Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Молодежного и Антоновки Херсонской области.
Осуществил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Пятихатки, Лобково, Запорожье Запорожской области; Антоновка, Херсон, Днепровское, Велетенское, Херсонской области и Очаков в Николаевской области.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение на огневой позиции.
Напомним, что потери России в войне в Украине к утру четверга, 29 июня, составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 227 780 военных.
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