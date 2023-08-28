Ситуация на фронте сегодня 28 августа

Вражеские атаки

За прошедшие сутки противник нанес очередной ракетный удар по территории Украины. Противовоздушной обороной были уничтожены 4 крылатые ракеты.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 11 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам, школам и другой гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфиного Сумской области и Окипа Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, Хреновка, Клюсы, Лисковщина, Гремяч, Камень Черниговской области; Ходыно, Константиновка, Турья, Новодмитровка, Грабовское, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Огурцово, Бударки, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Надежды и Твердохлебового Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Каменка, Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Кармазиновка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Бахмут, Часов Яр, Николаевка, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Очеретино, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Остро, Марьинка, Екатериновка, Парасковеевка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Богоявленка, Шахтерское, Времевка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Волшебное, Щербаки, Степное, Лукьяновское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Никольского и Антоновки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Берислав, Николаевка, Львов, Молодежное, Днепровск и Берегово Херсонской области.

Потери врага

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили

1 состав боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

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