Ситуация на фронте сегодня 28 ноября

Вражеские атаки

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В эти сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 1 ударный БпЛА типа "Shahed-136/131", вражеский дрон уничтожен.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили Степовая-Новоселовка Харьковской области; Новомихайловка, Константиновка, Новоукраинка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

В Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 12 атак.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 28 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичев, Авдеевки, Опросного, Северного и южнее Тоненькой Донецкой области, где Силами обороны отражены 23 атаки.

На Марьинском направлении захватчики при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 9 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В Запорожском направлении оккупанты 3 раза безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Роботино и Новопрокоповки Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления и 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.