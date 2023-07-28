Ситуация на фронте сегодня 28 июля

Российские обстрелы

В течение суток враг нанес 10 авиационных ударов и совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В течение суток состоялось 21 боевое столкновение.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Галагановки и Леоновки Черниговской области и Искрисковщины и Волфиного Сумской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности это Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Стрелечья, Зеленое и Охримовка в Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Двуречная, Западное, Синьковка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Григорьевки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Карловка в Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Отрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Красное, Гуляйполе, Чаривне, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Казацкое, Тягинка, Ивановка и Садовое Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Происшествия

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях.

Так, в районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области.

При этом оккупанты частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов врага.