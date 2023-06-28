Ситуация на фронте сегодня 28 июня

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора.

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Противовоздушной обороной Сил обороны Украины шесть дронов-камикадзе были уничтожены.

Кроме того, в течение суток противник нанес 2 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Русская Лозовая Харьковской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, это Леоновка Черниговской области; Нововасильевка, Зноб-Новгородское, Новая Гута, Волковка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеневка, Бочковое, Нестерное, Круглое и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Колодязное, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Раздоловки.

Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Звановки и Выемки - Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Богдановки, Белой Горы и нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Южное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, там же нанес авиационный удар. Осуществил артиллерийские обстрелы районов более 10 населенных пунктов.

В частности, пострадали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка, в то же время, враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта.

Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы в районах около 10 населенных пунктов, среди них Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Макаровки Донецкой области.

Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Константиновка, Парасковиевка, Новомихайловка, Пречистовка, Золотая Нива, Свободное Поле, Сторожевое, Благодатное, Макаровка, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов.

Под огонь, в частности, попали Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное Запорожской области; Михайловка, Гавриловка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Бургунка, Львовское, Ивановка, Надднепрянское, Антоновка, Херсон, Камышаны, Днепровское, Янтарное, Береговое, Томина Балка, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Происшествия

В связи со вспышкой вирусных болезней оккупанты были вынуждены начать мероприятия по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в ряде населенных пунктов временно захваченной территории Херсонской области, пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС.

Захватчики задействовали работников коммунальных служб для разборки завалов и сбора погибших в результате наводнения. В результате поисково-восстановительных работ только 24-25 июня этого года было найдено более 60 тел. Чтобы скрыть реальное количество жертв, командованием российских оккупационных войск было принято решение о захоронении погибших в братских могилах без забора образцов ДНК и установления каких-либо отметок на месте захоронения.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5 - по зенитно-ракетным комплексам и 1 - по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ противника.