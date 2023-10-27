Ситуация на фронте сегодня 27 октября

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 47 боевых столкновений. В общем враг нанес 6 ракетного и 8 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

К сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Бобылевка Сумской области и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

В то же время, от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское, Белогоровка Луганской области и Северск, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, где наши защитники отбили 5 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено 13 атак противника.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отбили 19 атак врага.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили все атаки врага у Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имели.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Работино, Каменка Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Зеленовка Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и 3 средства противовоздушной обороны противника.