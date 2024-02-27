Ситуация на фронте сегодня 27 февраля

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 86 боевых столкновений.

В целом враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 94 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Чернацкое, Чуйковка, Храповщина, Грабовское, Юнаковка Сумской области и Бологовка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Хреновка Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Середина-Буда, Старая Гута Сумской области; Казачья Лопань, Огирцево, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка, где враг безуспешно пытался выбить наши войска с занимаемых позиций.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 9 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Выемка и Веселое Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка и Дружба Донецкой области.

Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Григорьевка, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Первомайское Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Орловка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск, также отражено еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курахово, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области.

На Ореховском направлении силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Малиновка и Работино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Левадное, Малая Токмачка, Орехов, Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Чаривне, Белогорье, Работино, Новоданиловка Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов среди них Тягинка, Токаревка, Крынки, Ивановка, Львовское, Понятовка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлена 1 попытка штурма позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средствах, средства противовоздушной обороны и радиолокационной станции противника