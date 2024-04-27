Ситуация на фронте сегодня 27 апреля

Атаки россиян

В целом, враг нанес 12 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты различных типов. Информация о данной атаке уточняется.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:

Город Сумы и Волфино Сумской области ;

; Дергачи, Высокая Яруга, Липцы, Огуречное, Песчаное, Глушковка и Водяное Харьковской области ;

; Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области ;

; Терны, Парасковиевка, Часов Яр, Дилиевка, Евгеновка, Лозоватское, Бердичи, Александрополь, Константиновка, Калиново, Архангельское, Очеретино, Мемрик, Новобахмутовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области ;

; Роботино Запорожской области ;

; Томарино и Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг 10 раз атаковал в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении агрессор 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Грековка и Серебрянское лесничество Луганской области; Терны и южнее Заречного в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак возле населенных пунктов Белогоровка Луганской и Новый, Выемка, Спирне, Ивановское и Клищеевка Донецкой областей.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 29 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиново.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино на Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 1 складу боеприпасов, 3 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 1 складу материально-технических средств противника.