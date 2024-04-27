Ситуация на фронте сегодня 27 апреля

В Украине на фронте в течение суток произошло 94 боевых столкновения. Враг усилил атаки практически на всех направлениях на востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
В целом, враг нанес 12 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты различных типов. Информация о данной атаке уточняется.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:
Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении враг 10 раз атаковал в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении агрессор 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Грековка и Серебрянское лесничество Луганской области; Терны и южнее Заречного в Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак возле населенных пунктов Белогоровка Луганской и Новый, Выемка, Спирне, Ивановское и Клищеевка Донецкой областей.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 29 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиново.
На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино на Запорожье.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 1 складу боеприпасов, 3 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 1 складу материально-технических средств противника.
Напомним, россияне продвигаются на северо-запад в Донецкой области. Силы обороны фиксируют намерения агрессора обойти Часов Яр.
По данным аналитиков ISW, помощь США может помочь Украине сдержать продвижение врага вглубь страны, но не является гарантией освобождения всех захваченных РФ территорий.
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