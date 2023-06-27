Ситуация на фронте сегодня 27 июня

Российские обстрелы

В течение суток российские оккупанты ударили крылатой ракетой Х-22 по дачному кооперативу в Кременчугском районе Полтавской области.

Кроме того, враг нанес 20 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения и разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, многоэтажек и десятков частных жилых домов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток состоялось более 10 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, это Заречье, Тимоновичи Черниговской области; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам также подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них Масютовка, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Торское, Серебрянка, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в направлении юго-восточнее Ивановского.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы более 15 населенных пунктов. Пострадали Васюковка, Марково, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Обстреляны, в частности, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Яснобродовка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки.

Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы в районах более 10 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности, Ильинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении села Ровнополь. Нанес авиационные удары в районе Сторожевого Донецкой области. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов.

Среди них Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленка, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.

Пострадали Новодаровка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Чаривне, Малая Токмачка, Преображенка, Орехов, Павловка Запорожской области; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Антоновка, Херсон, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Происшествия

Продолжая вооруженную агрессию, российские оккупационные войска ежедневно несут потери. В здание детского сада, переоборудованного под полевой госпиталь захватчиков, что находится в Новомихайловке Херсонской области, было доставлено около 50 раненых оккупантов.

Также, противник продолжает переоборудовать гражданские учебные заведения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения. Так, общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области, оккупанты превратили в еще один военный госпиталь. Отмечается постоянный подвоз раненых захватчиков.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 2 зенитных ракетных комплекса "Бук" и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.