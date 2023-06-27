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Ситуация на фронте сегодня 27 июня

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Вторник 27 июня 2023 07:06
Ситуация на фронте сегодня 27 июня Фото: военный ВСУ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 38 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Вражеские атаки

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, в частности, и тремя зенитными управляемыми ракетами из С-300.

Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа Shahed.

Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные), все дроны уничтожены.

Также в течение суток враг нанес 45 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гор Черниговской области; Середина-Буда, Сорокино, Коренок, Ходыно, Стукаловка, Юнаковка, Локня Сумской области,

а также Уды, Красная Заря, Одноробовка, Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Пыльная, Казачья Лопань, Мороховец, Лукянцы, Избицкое, Бударки, Землянки, Чугуновка и Одрадное Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого, Спорного и Раздолевки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. Нанес авиаудары в районах Сергеевки, Соледара и Белой Горы.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного.

Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сухая Балка, Авдеевка, Орловка, Водяное, Карловка, Невельское, Александрополь, Валентиновка, Керамик, Степное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении подразделения сил обороны освободили село Ровнополь Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Благодатного и Макаровки.

Совершил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Сторожево, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Макаровка, Новоселка, Новополь и Зеленое поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационных ударов в районах Левадного и Олешек.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Запорожье, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Щербаки, Пятихатки, Лобково Запорожской области;

Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Ольговка, Республиканец, Львово, Тягинка, Бургунка, Качкаровка, Николаевка, Змиевка, Антоновка, Приднепровское, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Херсон, Белозерка, Берегово, Днепровское, Ромашковое и Волшебное Херсонской области и Очаков Николаевской.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления, 12 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, 1 район сосредоточения противника, 2 состава боеприпасов и 3 других важных целей врага.

Украинские военные проводят успешные наступательные действия и продвигаются сразу по нескольким направлениям.

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