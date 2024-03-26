Ситуация на фронте сегодня 26 марта

На фронте произошло 50 боевых столкновений, украинские воины отбили атаки россиян возле Богдановки в Донецкой области и поразили склад боеприпасов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 50 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Поповка, Искрисковщина, Белополье, Великая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, и севернее Веселого Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 5 атак врага в районе населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клещиевка Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курдюмовка и Часов Яр Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Калиновка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 7 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бердычи и Новопокровское Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка и Александровка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Также противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красное, Белогорье, Щербаки и Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 3 безуспешных атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Солончаки, Ивановка и Тягинка Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 складу боеприпасов противника.