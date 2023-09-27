Ситуация на фронте сегодня 26 сентября

Российские обстрелы

Россия не перестает игнорировать международное гуманитарное право, и обстреливает не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине применив 38 иранских ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Пострадала припортовая инфраструктура Одесской области. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 26 вражеских "Шахедов".

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Было зафиксировано 26 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районе населенного пункта Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение минувших суток совершил 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражено 5 артиллерийских средств, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 1 пункт управления и 2 склада боеприпасов противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276 670 военных.

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