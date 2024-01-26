Ситуация на фронте сегодня 26 января

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Тернов (Донецкая область). Оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение на Марьинском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины. Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 94 боевых столкновения.
Враг нанес 8 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Новоградовки Донецкой области и Антоновки Херсонской области) и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, школы, детские сады, торговый центр и другая гражданская инфраструктура.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Елино, Галагановка, Леонивка Черниговской области; Поповка, Волфино, Веселовка Сумской области; Ветеринарное, Нестерно, Комиссарово Харьковской области.
На Купянском направлении нашими защитниками отражено 12 атак у Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские воины отбили 7 атак в районах Тернов и Торского Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.
От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отбили 10 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 19 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевки и еще 9 атак неподалеку Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.
На Шахтерском направлении нашими защитниками отбита атака врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника севернее Приютного, южнее Красного и западнее Вербового Запорожской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Чаривне, Малые Щербаки, Степное, Лобково, Пятихатки, Степногорск, Плавни Запорожской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Николаевка, Тягинка, Новотягинка, Антоновка Херсонской области и Солончаки Николаевской области.
Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Ивановка, Токаревка, Томина Балка Херсонской области.
Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.
Так, в течение суток противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 380 600 военных.
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