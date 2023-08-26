Ситуация на фронте сегодня 26 августа

Вражеские атаки

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 4 ударных БпЛА Shahed-136/131.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Удов Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Лисковщина, Богданово Черниговской области; Середина-Буда, Кучеровка, Ходыно, Степное, Миропольское Сумской области и Зибино, Охримовка, Варваровка, Грачевка, Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Гряниковка, Синьковка, Купянск, Орлянское Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейковки, Чернещины, Красного Става Харьковской области, Твердохлебового, Макеевки, Ямполя Луганской области и Спорного, Веселого Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Свято-Покровское, Звановка, Выемка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Курдюмовка, Белая Гора, Дилиевка, Александро-Шультино, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногорвка, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Константиновка, Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов в районах Угледара, Времовки, Благодатного, Старомайорского, Урожайно Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Новоукраинка, Урожайное, Ровнополь, Благодатное, Привольное, Буралацкое Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Лукьяновское, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Крещеновка, Ольговка, Никольское, Херсон, Днепровское, Кизомис Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.