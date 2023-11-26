Ситуация на фронте сегодня 26 ноября

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 109 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли воздушный удар по Украине, применив 87 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, в эти сутки оккупанты снова атаковали наше государство ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях уточняется.

От авиационных ударов пострадали:

Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области ;

; Стельмаховка, Белогоровка Луганской области ;

; Терны, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 4 атаки.

На Лиманском направлении оккупанті наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят захватчикам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, пытается оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 23 атаки.

На Марьинском направлении противник вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 9 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работино Запорожской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, пункт управления и боеприпасов противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 323 760 военных.