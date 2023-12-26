Ситуация на фронте сегодня 26 декабря

Украинские защитники нанесли значительные потери российским оккупантам на левобережье Херсонской области. При этом авиация ударила по 5 зенитным ракетным комплексам врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Обстрелы врага

В течение суток произошло 59 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Варваровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Архиповка, Блешня, Горск Черниговской области; Волфино, Рясное, Владимировка Сумской области; Уды, Волчанск, Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Соболевки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 11 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Также, захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Диброва Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 5 безуспешных атак на позиции наших защитников.

Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки западнее Вербового и Работино Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Волшебное, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Никольское, Садовое, Херсон и Станислав Херсонской области. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Ситуация на левобережье Херсонской области

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери.

Наши подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение противнику.

Удары по россиянам

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса противника.

Напомним, что вчера, 25 декабря, за сутки оккупанты потеряли в Украине 1010 солдат.