Ситуация на фронте сегодня 25 сентября

Украинские военные успешно отбили атаки россиян на Марьинском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

РФ нанесла очередной удар 12 крылатыми ракетами "Калибр", двумя противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и 19 иранскими ударными БпЛА типа Shahed-136/131 по припортовой инфраструктуре Одесской области.

Противовоздушной обороной уничтожено 11 крылатых ракет "Калибр" и все 19 "Шахедов". В целом враг нанес 14 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, гостиница, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 17 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары возле Леоновки Черниговской области, Поповки и Пономаренко Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Клюсы, Блешня, Гремячка, Костобобров Черниговской области; Белая Береза, Волфино, Мирополье, Рясное, Пожня Сумской области и Огирцево, Гатище, Нестерно, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку Синьковки, Ивановки, Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Новомлинск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Надежда, Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Васюковка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Заречное, Диброва, Федоровка, Никифоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаку противника в районе Клещеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное и Орловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили 7 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел. Зато нанес авиационный удар в районе этого населенного пункта.

Под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Антоновка, Екатериновка, Елизаветовка, Курахово Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Вербового и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности Красное, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении авиационным ударам подверглись Берислав, Одрадокаменка, Ольговка, Львов Херсонской области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов Херсонской области, среди них Херсон, Токаревка, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск поражено девять артиллерийских средств, район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.