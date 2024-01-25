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Ситуация на фронте сегодня 25 января

Фото: Ситуация на фронте сегодня (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики совершили шесть штурмов на позиции Вооруженных сил Украины на левобережье Днепра. Однако они оказались безуспешными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток состоялось 65 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. 

На Купянском направлении наши защитники отбили пять атак возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. 

На Лиманском направлении украинские воины отбили две атаки россиян вблизи Торского Донецкой области и еще две атаки неподалеку от Макеевки Луганской области. 

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили семь атак у Богдановки, Ивановского и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. 

На Авдеевском направлении наши защитники отбили пять атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще четыре атаки в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. 

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили шесть атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области. 

На Запорожском направлении украинские защитники отбили три атаки россиян юго-восточнее Работино Запорожской области. 

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ставки Николаевской области. 

Наступление ВСУ

Россияне не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил шесть безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Потери россиян

В течение суток подразделениями ракетных войск нанесен удар по одному району сосредоточения личного состава противника.

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