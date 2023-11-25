Ситуация на фронте сегодня 25 ноября

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Всего враг нанес 7 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены. Эти сутки оккупанты нанесли очередные авиационные удары по Украине, продолжается атака ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили:

Серебрянское лесничество Луганской области;

Спорное, Клещиевка, Заря, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области ;

; Змиевка, Новоберислав, Николаевка, Ольговка, Львов Херсонской области .

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отбито 15 атак.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Здесь украинские защитники отразили 30 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 10 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении враг 7 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Роботино и Новопокровки Запорожской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства и логистический центр противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 322 900 военных.