Ситуация на фронте сегодня 24 августа

Российские обстрелы

В течение суток враг нанес 5 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В течение суток состоялось 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Бобылевки Сумской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Блешня, Янжуловка, Николаевка Черниговской области; Чернацкое, Ломленка, Кондратовка, Новодмитровка, Луговка Сумской области и Уды, Гранов, Огирцево, Бочковое, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Орлянского Харьковской области и Надежды Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Спирного и Раздоловки.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановского и Белой Горы Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Миньковка, Марково, Бахмут, Часов Яр, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области.

Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанное Первое, Александрополь, Победа, Екатериновка, Елизаветовка, Ильинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Временка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Тягинки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Львов, Херсон, Камышаны, Белозерка, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 1 удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны, 1 склад боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.