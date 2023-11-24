Ситуация на фронте сегодня 24 ноября

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 68 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Также, в ночь на 24 ноября оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Янжуловка, Архиповка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Басовка, Юнаковка Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 13 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Синьковка, Кучеровка, Первомайское, Ивановка, Кисловка, Крохмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Выемка, Веселое, Переездное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак оккупантов возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районе Клещиевки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Южное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новокалиново, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено более 30 атак.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении захватчики, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 9 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Кураховка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 5 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работино и Новопокровки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Луговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Пятихатки, Лобково, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новоберислав Херсонской области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Дудчаны, Берислав, Веселое, Львовское, Ивановка, Чернобаевка, Камышаны Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Происшествия

На Купянском направлении отдельные военнослужащие российских оккупационных войск жалуются на постоянные потери в живой силе из-за неудачных наступательных действий и заявляют о нежелании вести их в дальнейшем.

Отмечается крайне низкое "качество" новобранцев - в основном это лица пожилого возраста, имеющие проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми и тому подобное. Среди военнослужащих российских оккупационных войск существует мнение, что руководство намеренно отправляет их на "мясные" штурмы, не считаясь с потерями.

Также имеется информация, что в оккупированном Мариуполе российские военнослужащие из числа бывших заключенных убили своего командира из-за его постоянных угроз, издевательств и убийства других захватчиков.

Кроме того, на Сватовском направлении отмечается неудовлетворительное тыловое обеспечение подразделений оккупантов. Так, военнослужащие одного из подразделений РФ, сообщают о плохом обеспечении зимней одеждой, продовольствием, водой и тому подобное.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и логистический центр противника.