Ситуация на фронте сегодня 24 декабря

Российские захватчики совершили 23 безуспешные штурмовые действия, чтобы выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Увеличил количество артиллерийских обстрелов. Так, в операционной зоне ОСУВ Хортица количество вражеских артиллерийских обстрелов составляет более 1000 в сутки.

В течение суток состоялось 48 боевых столкновений. Враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 26 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Блешня, Леонивка Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Волфино, Басовка, Мирополье Сумской области; Гурьев Казачок, Ветеринарное, Гатище, Бударки, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары вблизи Ямполовки и Торского Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили три атаки противника возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 10 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 - в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино, Тоненькое, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Очеретино, Степное, Авдеевка, Карловка, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Курахово, Марьинка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили три атаки у Роботино и южнее Гуляйполя Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Херсон, Камышаны, Белозерка и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток россияне совершили 23 безуспешные штурмовые действия, получили достойный отпор и понесли значительные потери.

Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склада боеприпасов и зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили два артиллерийских средства и пункт управления противника.