Ситуация на фронте сегодня 24 декабря

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение. Всего враг нанес 11 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

От авиационных ударов пострадали :

Леоновка, Красный Хутор Черниговской области ;

; Синьковка Харьковской области ;

; Серебрянское лесничество Луганской области ;

; Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 17 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении кафиры наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника у населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Силы обороны отразили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками были отбиты 4 атаки.

На Шахтерском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении у Силы обороны отразили все атаки противника в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Наступление ВСУ

На Херсонском направлении украинские воины продолжают усилия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Так, за прошедшие сутки противник совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 зенитно-ракетных комплексах противника. Также, противовоздушной обороной уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 2 разведывательных БпЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, 2 артиллерийских средства, 3 склада боеприпасов и пункт управления противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 352 390 военных.