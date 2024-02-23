Ситуация на фронте сегодня 23 февраля

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 58 боевых столкновений.

В общем враг нанес 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Карповичи, Прогресс Черниговской области и Середина-Буда, Нововладимировка, Атинское, Волфино, Грабовское, Большая Писаревка Сумской области; Уды, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил 1 атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Макеевка, Белогоровка Луганской области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 6 атак противника в районе населенного пункта Ивановское Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Орловка, Тоненькое Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 31 раз пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражена 1 атака противника в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Чаривне, Малые Щербаки, Степное, Лобково, Пятихатки, Степногорск, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 5 населенных пунктов среди них город Херсон и Новотягинка, Велетенское, Станислав Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлено 7 попыток штурма позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 - по зенитным ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 3 артиллерийских средствах, 1 складу боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК "Тор" противника.