Ситуация на фронте сегодня 23 ноября

Украинские воины продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском. В частности удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 52 боевых столкновения. Враг нанес 38 авиационных ударов и совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Костобобров Черниговской области; Александрия Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области, где силами обороны отражено 2 атаки. Нанес авиационные удары вблизи Петропавловки, Купянска, Куриловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак. Враг нанес авиационные удары в районах Часового Яра, Богдановки, Клещиевки, Торецка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия восточнее Новокалиново, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь наши воины отбили 18 атак. Противник нанес 6 авиационных ударов в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 11 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары вблизи Водяного и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Орехов, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Наши воины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны и 4 артиллерийских средства противника.