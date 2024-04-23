Ситуация на фронте сегодня 23 апреля

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 60 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы и Гремяч Черниговской области; Большая Березка, Прогресс, Свободная Слобода, Уланово, Поповка, Стукаловка, Павловка, Ободы, Новониколаевка, Миропольское, Степок и Покровка Сумской области.

На Купянском направлении враг 1 раз атаковал наши позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 10 атак в районах населенных пунктов Грековка Луганской области; Терны, Ямполовка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества, что в Луганской области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Противник нанес авиаудар в районе Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 20 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердычи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка, Селидово, Карловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Победа Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковиевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красное, Щербаки, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Одрадокаменка, Ольговка, Львовское, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Белозерка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Ситуация на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток, совершил при поддержке авиации 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления дронами, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 району сосредоточения личного состава, 1 средству ПВО и 1 другому важному объекту противника.