Ситуация на фронте сегодня 23 марта

Российские обстрелы

В общей сложности войска РФ нанесли 6 ракетных и 70 авиационных ударов, совершили 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Также разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Войска РФ нанесли авиационные удары в районах н.п. Середина-Буда и Ворожба Сумской области; Землянки, Потихоново, Бологовка Харьковской области. Кроме того, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 н.п., среди них Гута-Студенецкая, Блешня, Карповичи Черниговской области; Белополье, Кондратовка, Запсилье Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели. Враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Голубевка, Двуречная, Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Раздолевка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону ВСУ.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области и Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении бойцы ВСУ отразили 11 атак врага в районах населенных пунктов Клещиевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Часов Яр, Дачное и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайске Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Уманское и Семеновка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка и Урожайное, где враг при поддержке авиации 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также войска РФ нанесли авиационные удары в районе населенного пункта Угледар Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Прасковьевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 3 раза, при поддержке авиации, атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Малиновка и Степное Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

Ситуация на левобережье Днепра

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 1 безуспешную атаку позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Противник также нанес авиаудар в районе населенного пункта Токаревка Херсонской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности: Бургунка, Тягинка, Кизомис, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 станции РЛС интервентов.

Ранее сообщалось, что в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 23 марта информировали, что за минувшие сутки потери войск РФ в Украине составили 1050 оккупантов, таким образом общее количество потерь противника с начала широкомасштабного вторжения составляет уже около 435 760 солдат.

Кроме того, Силы обороны уничтожили 12 танков, 19 боевых бронированных машин и 36 артиллерийских систем врага.