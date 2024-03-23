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Ситуация на фронте сегодня 23 марта

Суббота 23 марта 2024 07:46
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Ситуация на фронте сегодня 23 марта Фото: за сутки на фронте произошло около 70 боевых столкновений (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Украине на фронте в течение суток произошло 69 боевых столкновений. Враг активно пытается наступать на Новопавловском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В общем, враг нанес 88 ракетных и 143 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа "Shahed". Данные о последствиях пока уточняются.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Семеновка Черниговской области; Нескучное, Александровка, Дружба Сумской области; Отрадное, Колодязное, Петропавловка, Котляровка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Часов Яр, Александро-Шультино, Очеретино, Новобахмутовка, Желанное, Новогродовка, Бердичи, Новоселовка Первая, Семеновка, Карловка, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское Донецкой области и Роботино в Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отбили 7 атак противника у населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное в Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 5 атак врага в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка и Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 10 раз, при поддержке авиации, атаковали позиции наших защитников у населенных пунктов Старомайорское, южнее Новодаровки Донецкой области и у Роботино в Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлено 2 штурма позиций украинских войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важным объектам оккупантов.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 434 710 военных.

Силы обороны пытаются удерживать позиции в Херсонской области.

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