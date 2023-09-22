Ситуация на фронте сегодня 22 сентября

Силы обороны успешно отбили атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

Враг нанес пять ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Также, от циничных ракетных ударов пострадало мирное население Юрковки Запорожской области и города Кременчуг Полтавской области. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Прогресс, Янжуловка Черниговской области; Ободы, Кондратовка, Миропольское, Степок, Покровка, Пожня Сумской области и Огирцево, Плетеневка, Чугуновка, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар возле Бологовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Фиголевка, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Копанки, Серебрянка, Спирное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Переездное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки оккупантов в районах Миньковки, Орехово-Васильевки и Григорьевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационные удары неподалеку Богдановки, Клещеевки и Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка и Дылиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отбили атаку противника в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Авдеевка, Орловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили 11 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Красногоровки, Марьинки, Парасковиевки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, среди них Марьинка, Георгиевка, Острое, Антоновка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Водяного и Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаку врага в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Белогорье, Орехов, Щербаки, Павловка, Лобково Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Антоновка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Херсонской области, среди них Херсон, Никольское, Садовое, Зеленовка, Чернобаевка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Чрезвычайные происшествия

В городе Токмак Запорожской области местное население продолжает страдать от действий военнослужащих российских оккупационных войск, которые из-за задержки денежного обеспечения и нехватки продуктов питания занимаются массовыми кражами. В частности, оккупанты заставляют гражданских людей отдавать им своих домашних животных, продукты питания и консервацию.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражено два зенитно-ракетных комплекса и четыре артиллерийских средства противника.

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